С начала 2024 года в Краснодарском крае утонули 68 человек, среди них 12 детей

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха у воды.

«Независимо от вида водоема, будь то море, река, озеро, пруд или бассейн, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде», ― сказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.

Специалисты призывают не оставлять детей без присмотра, не купаться в неустановленных для этого местах. В летний период на водоемах необходимо быть внимательными.

По данным МЧС, с начала текущего года в Краснодарском крае утонули уже 68 человек, среди них 12 детей.

Читайте также: инспекторы ГИМС проверили соблюдение правил безопасности в акватории реки Кубань. В ходе патрулирования спасатели следили за правильным использованием маломерных судов.