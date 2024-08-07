Инспекторы ГИМС проверили соблюдение правил безопасности в акватории реки Кубань

В ходе патрулирования спасатели следили за правильным использованием маломерных судов.

«Нарушения, которые чаще всего выявляют инспекторы, — управление судном без прав, перегруз и нахождение на катере без жилетов. Сами спасатели на своем катере без них, так как длина этого катера больше 4 м, поэтому по закону находиться без жилетов можно, но он должен быть в шаговой доступности», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

В шаговой доступности должны быть и документы. Однако не все прислушиваются к этим требованиям. Так, у одного из судовладельцев документов не оказалось. Теперь ему грозит предупреждение или штраф.

Инспекторы ГИМС ежедневно патрулируют акваторию реки Кубань. Это работа не из простых, ведь в зоне их ответственности только маломерные суда, которые не используются в коммерческих целях. Соблюдение техники безопасности на воде ― непростая задача, которую решают инспекторы ежедневно.

«В первую очередь она нужна для профилактики, потому что вода ошибок не прощает. Проще предотвратить, нежели потом ликвидировать последствия», ― отмечает государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Кривошеев.

В этом году инспекторы зарегистрировали более 500 маломерных судов, провели 120 освидетельствований на предмет допущения к эксплуатации. Также с начала года сотрудники составили 68 административных протоколов на судоводителей.

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