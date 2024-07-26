С начала года в Краснодарском крае утонули 60 человек, среди них 9 детей

Летний сезон унес в море 26 жизней, из них 6 несовершеннолетних. Такую неутешительную статистику подвели МЧС России по Краснодарскому краю.

Отдыхающие с детьми должны уделять особое внимание безопасности на воде. Чтобы семейный морской отдых был максимально беззаботным, стоит к нему заранее готовиться, провести подробный инструктаж с ребенком, как нужно действовать, если разминетесь на пляже. Можно выбрать точку встречи.

Также обязательно нужно рассказать, что не стоит отплывать далеко от берега. Если ребенок еще неуверенно чувствует себя в воде, следует приобрести ему специальные вспомогательные атрибуты ― круг или нарукавники. При этом надувной матрас ― не лучшее решение, он может легко перевернуться или уплыть в открытое море.

Паника ― самый главный враг родителя. Важно помнить, что дети могут познакомиться со сверстниками и отплыть немного в сторону. Прежде чем предпринять меры, надо осмотреться, возможно, ребенок окажется неподалеку. Не лишним будет и опрос соседей по пляжному коврику. Чтобы снизить градус тревоги, можно сделать несколько глубоких вдохов.

Если ребенка рядом нет, стоит подойти к ближайшей спасательной вышке. Спасатели по громкоговорителю озвучат имя и приметы, которые помогут в поиске. Нужно дать максимально подробное описание: цвет глаз и волос, длина волос, одежда, телосложение и индивидуальные особенности. На пляж лучше одевать детей ярко, чтобы было проще узнать даже издалека.

Немаловажным фактором при отдыхе всей семьей является выбор места для купания. Приходить стоит только на оборудованные пляжи, где есть спасатели, а дно акватории проверяется на наличие больших и острых валунов.

Купание в зонах, где это запрещено, ― одна из главных причин гибели людей. Не лучшей идеей будет и алкоголь. Даже один стакан слабого алкоголя снижает бдительность, можно не заметить опасность или просто недостаточно следить за ребенком.

Не стоит заходить в воду во время штормовых волн, они могу унести человека далеко от берега, ударить об дно, камни или волнорез. Заплыв за ограничительные буйки тоже может быть чреват последствиями. При прыжке в воду с берега или трамплина, не нужно толкать людей в воду. Подплывать к моторным или парусным суднам, лодкам и баржам нельзя.

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