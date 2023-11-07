Женщина ударила 12-летнию девочку из-за селфи на улице в Краснодаре

Инцидент произошел 6 ноября около перекрестка улиц Мира и Рашпилевской.

О произошедшем стало известно из соцсетей. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как девочка делает селфи на фоне здания, а затем прячет телефон. В этот момент навстречу ей идет женщина. Поравнявшись с девочкой, она размахивается и бьет ребенка по лицу.

«Вчера в полицию поступило сообщение о том, что на улице Рашпилевской и Мира неизвестная ударила 12-летнюю девочку по лицу беспричинно после того, как девочка сделала селфи на улице. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданки и мотивы ее действий. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям женщины будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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