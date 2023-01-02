Женщина сорвалась со скалы в Абхазии, пострадавшую перевезли в больницу в Сочи
Происшествия
02.01.2023 12:08
Несчастный случай произошел в Гаграх 31 декабря. Позже врачи приняли решение перевезти женщину в Сочи.
«Пострадавшая получила в результате падения со скалы серьезные травмы. В воскресенье, 1 января, ее доставили из Абхазии в больницу Сочи», — рассказал пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия.
Известно, что 49-летняя туристка из Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в районе старой Гагры. Первоначально спасатели доставили пострадавшую в Гагрскую районную больницу, сообщает «Интерфакс».
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