В Краснодарском крае девушка упала со скалы высотой 30 метров

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел в селе Ольгинка Туапсинского района. К счастью, в результате падения 23-летняя девушка выжила.

Туристка ночью гуляла по скалам со своим парнем и упала с высоты не менее 30 метров. Из-за чего произошло падение пока неизвестно. На место вызвали бригаду скорой помощи.

«Фельдшеру удалось добраться до скалы, до места падения и оказать всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Пострадавшую туристку госпитализировали в Туапсинскую ЦРБ № 1, сообщает «Туапсинские Вести».

Читайте также: в Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик.