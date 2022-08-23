В Краснодарском крае девушка упала со скалы высотой 30 метров
Происшествия
23.08.2022 15:48
Инцидент произошел в селе Ольгинка Туапсинского района. К счастью, в результате падения 23-летняя девушка выжила.
Туристка ночью гуляла по скалам со своим парнем и упала с высоты не менее 30 метров. Из-за чего произошло падение пока неизвестно. На место вызвали бригаду скорой помощи.
«Фельдшеру удалось добраться до скалы, до места падения и оказать всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.
Пострадавшую туристку госпитализировали в Туапсинскую ЦРБ № 1, сообщает «Туапсинские Вести».
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