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В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик

Происшествия
23.08.2022 07:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-s-lestnitsy-300-stupenej-v-obryv-upal-malenkij-malchik
Видео t.me/typoanapa

Инцидент произошел 22 августа. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они пояснили, что ребенок около трех лет с мамой и бабушкой поднимался по лестнице с пляжа. По невыясненным пока причинам мальчик упал с лестницы в пространство между перилами и застрял в камышах.

Мать смогла добраться к нему, но в одиночку вытащить не смогла. Женщина позвала на помощь, ее услышали мужчины на пляже. Они принесли автомобильный трос и покрывало, с их помощью удалось поднять со склона мальчика и его маму.

Они отделались легким испугом и царапинами, сообщает паблик «Типичная Анапа».

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