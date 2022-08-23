В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик

Видео t.me/typoanapa

Инцидент произошел 22 августа. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они пояснили, что ребенок около трех лет с мамой и бабушкой поднимался по лестнице с пляжа. По невыясненным пока причинам мальчик упал с лестницы в пространство между перилами и застрял в камышах.

Мать смогла добраться к нему, но в одиночку вытащить не смогла. Женщина позвала на помощь, ее услышали мужчины на пляже. Они принесли автомобильный трос и покрывало, с их помощью удалось поднять со склона мальчика и его маму.

Они отделались легким испугом и царапинами, сообщает паблик «Типичная Анапа».

Читайте также: в Новороссийске спасатели сняли с обрыва над морем мужчину и маленького ребенка.