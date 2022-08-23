В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
Происшествия
23.08.2022 07:38
Инцидент произошел 22 августа. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Они пояснили, что ребенок около трех лет с мамой и бабушкой поднимался по лестнице с пляжа. По невыясненным пока причинам мальчик упал с лестницы в пространство между перилами и застрял в камышах.
Мать смогла добраться к нему, но в одиночку вытащить не смогла. Женщина позвала на помощь, ее услышали мужчины на пляже. Они принесли автомобильный трос и покрывало, с их помощью удалось поднять со склона мальчика и его маму.
Они отделались легким испугом и царапинами, сообщает паблик «Типичная Анапа».
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