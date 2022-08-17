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В Новороссийске спасатели сняли с обрыва над морем мужчину и маленького ребенка

Происшествия
17.08.2022 22:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-snyali-s-obryva-nad-morem-muzhchinu-i-malenkogo-rebenka
В Новороссийске спасатели сняли с обрыва над морем мужчину и маленького ребенка
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 17 августа на обрыве над морем в районе Широкой балки.

В муниципальную службу спасения Новороссийска позвонил мужчина. Он рассказал о том, что с ребенком решил спуститься с горы к морю и застрял на крутом склоне.

«Спасатели незамедлительно выехали, при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшим, а затем подняли их на верх. С любителями горной местности все хорошо. Спасатели отвезли их на базу отдыха», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram-канале.

Читайте также: в Новороссийске спасатели помогли ребенку, застрявшему головой в пластиковой трубе.

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