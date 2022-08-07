В Новороссийске спасатели помогли ребенку, застрявшему головой в пластиковой трубе
Происшествия
07.08.2022 15:26
Инцидент произошел 7 августа в одном из строительных магазинов Новороссийска.
Сотрудникам муниципальной «Службы спасения» сообщили, что маленький ребенок надел на голову тройник пластиковой трубы. Голова застряла.
Спасатели незамедлительно прибыли на место и аккуратно освободили ребенка от трубы.
«Дорогие наши дети, будет аккуратнее при изучении мира!», — написал глава муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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