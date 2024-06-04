Женщина сбывала наркотики вместе с 15-летней дочерью в Абинске

Сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая делала закладки с наркотиками вместе с 15-летней дочерью в Абинске и Крымске.

Оптовую партию запрещенных веществ женщина купила в интернете и расфасовала на разовые дозы для дальнейшего сбыта. Свертки с синтетикой наркосбытчица перевозила к местам закладок в коляске с годовалым ребенком.

Из незаконного оборота полицейские изъяли около 30 г мефедрона. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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