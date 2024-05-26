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За 17 свертков с метадоном закладчикам из Новороссийска грозит 20 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-17-svertkov-s-metadonom-zakladchikam-iz-novorossijska-grozit-20-let-kolonii
За 17 свертков с метадоном закладчикам из Новороссийска грозит 20 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отделе полиции Восточного района УМВД России по Новороссийску завершили расследовать уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении двоих приезжих из стран ближнего зарубежья в возрасте 31 года и 27 лет.

По данным следствия, мужчины планировали распространить синтетические наркотики через закладки в городе. Во время задержания у них изъяли 17 свертков с метадоном.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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