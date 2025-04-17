Женщина с ножом напугала жителей Курганинска

Неизвестную, которая размахивала кухонным ножом, заметили местные жители на улице 12 декабря.

Видео с женщиной появилось в социальных сетях 16 апреля. В полиции Курганинского района начали процессуальную проверку по факту нарушения общественного порядка.

Правоохранители установили личность женщины. Ей оказалась 39-летняя местная жительница. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ОМВД России по Курганинскому району в Telegram.

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