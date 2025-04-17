Агрессивного пса бросили на привязи в СНТ Сочи, где хаски разорвали лицо ребенку

Собаку бросили в том же садовом товариществе, где в феврале две голодные хаски напали на 9-летнего мальчика и разорвали ему лицо.

О том, что на въезде в СНТ «Авиатор» на привязи сидит голодный пес, сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, собака, предположительно, породы английский бульдог агрессивно реагирует на приближающихся к ней людей.

Чтобы помочь псу, его придется обездвижить. Жители обратились в службы по отлову животных, но там не отреагировали на обращения.

«Бригада специалистов уже выехала на объект совместно с сотрудником полиции, оформлен наряд-заказ № 0556. Будут приняты меры сообразно ситуации», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в МЦУ Сочи.

В полиции Сочи начали проводить проверку.

«По факту нахождения собаки на территории СНТ в селе Лесное Адлерского района сотрудники полиции УВД по Сочи зарегистрировали материал. На место выехал участковый полиции. Совместно с представителями администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе бездомного животного», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи нашли хозяина бойцовских собак, напугавших местных жителей. По словам местных жителей, в районе улицы Тимирязева две собаки бойцовской породы свободно гуляли без своих хозяев. Животные проявляли агрессию к прохожим, детям и владельцам собак поменьше, а их хозяин не обращал на это никакого внимания.

По информации Муниципального центра управления Сочи, владельца животных установили. С ним провели беседу о недопустимости самовыгула, после чего собак поместили на закрытой частной территории.

Подпишись, здесь всегда интересно.