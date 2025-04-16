В Сочи нашли хозяина бойцовских собак, напугавших местных жителей

Две собаки бойцовской породы свободно гуляли без своих хозяев в районе улицы Тимирязева. Об инциденте сочинцы рассказали 15 апреля в социальных сетях.

По информации Муниципального центра управления Сочи, владельца животных установили.

«С хозяином собак провели беседу о недопустимости самовыгула. Собаки теперь находятся на закрытой частной территории», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам местных жителей, животные проявляли агрессию к прохожим, детям и владельцам собак поменьше, а их хозяин не обращал на это никакого внимания. Сотрудники полиции начали проверку информации, по ее результатам примут процессуальное решение.

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По информации СМИ, примерно 30 безнадзорных собак длительное время обитают на одной из улиц Краснодара, проявляя агрессию к местным жителям. Люди беспокоятся за безопасность детей, однако проблема остается нерешенной.

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