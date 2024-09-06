Женщина пыталась выселить неудобных жильцов из дома в Адыгее взяткой приставу

Инцидент произошел 30 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Согласно материалам суда, 67-летняя жительница Армавира решила дать взятку врио начальника отделения службы судебных приставов. Она попросилась к мужчине на прием по вопросу исполнительного производства, по которому нужно было выселить людей из дома в ауле Афисип.

В ходе приема пенсионерка достала 100 тыс. рублей и положила их на рабочий стол начальника, чтобы тот ускорил выселение. После передачи денег женщину задержали полицейские на месте преступления.

Возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в значительном размере. Подсудимая признала вину в полном объеме, в содеянном раскаялась, а также ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

Изучив материалы дела и заслушав мнение сторон, суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 200 тыс. рублей, из которых 100 тыс. конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

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