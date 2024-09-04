На 8 лет посадили экс-полицейского за взятку 1,5 млн рублей на Кубани 

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении бывшего оперуполномоченного отдела № 3 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в сентябре вынес Армавирский городской суд.

По данным следствия, сотрудник полиции проводил проверку сообщения о нарушении авторских и смежных прав. Во время обыска у индивидуального предпринимателя обнаружили и изъяли три носителя электронной информации. Бизнесмен обратился к сотруднику полиции с просьбой вернуть изъятое за вознаграждение. Злоумышленник согласился и потребовал 1,5 млн рублей.

Бизнесмен сообщил о противоправном предложении в краевое УФСБ России. После этого 27 апреля 2022 года оперативники задержали вымогателя сразу после передачи ему денег, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Возбудили и расследовали уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил обвиняемому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе и в органах внутренних дел на срок 7 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: экс-полицейскому дали 7 лет за пьяное ДТП, в котором погиб водитель на Кубани.