Экс-полицейскому дали 7 лет за пьяное ДТП, в котором погиб водитель на Кубани

Смертельная авария произошла 17 декабря 2023 года на 76-м километре дороги Тимашевск — Приморско-Ахтарск. В августе этого года суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, который был за рулем автомобиля.

Следствие и суд установили, что пьяный 35-летний инспектор ДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району ехал за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Он превысил скорость и столкнулся с попутным ВАЗ-107, который остановился для поворота.

В результате столкновения 21-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм погиб на месте, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В отношении полицейского следственный отдел по Приморско-Ахтарскому району СКР по Краснодарскому краю возбудил и расследовал уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде заседании подсудимый признал вину. Он заявил, что сожалеет о случившемся и просил суд назначить минимальное наказание.

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на 3 года работать водителем. Суд также удовлетворил иск пострадавших и взыскал с осужденного 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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