Женщина пострадала при столкновении двух машин в Сириусе. Видео

Авария произошла 20 ноября около 15:00 на улице Урожайной неподалеку от автозаправки.

По предварительным данным, 25-летний водитель Toyota Mark поворачивал налево, нарушив требования дорожной разметки. Он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с ВАЗ-2114.

В результате аварии пострадала 32-летняя женщина, находившаяся за рулем отечественной легковушки. Женщину доставили в больницу. Все обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проведения проверки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД Сириус.

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