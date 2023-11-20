Грузовик опрокинулся на бок под Туапсе из-за выехавшей на встречку иномарки

Серьезная авария произошла 20 ноября в 10:55 на автодороге Джубга — Сочи.

Предварительно, 25-летний водитель легкового автомобиля Ford, двигался со стороны Сочи и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ Next.

От удара лоб в лоб грузовик опрокинулся на правый бок, повредив дорожное ограждение. В результате аварии пострадал водитель легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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