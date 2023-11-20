Груженный мусоровоз опрокинулся на серпантине между Геленджиком и Новороссийском

Дорожное происшествие случилось утром 20 ноября на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Кабардинки.

Водитель груженного мусоровоза на горном серпантине не справился с управлением и опрокинул автомобиль на левый бок. Перевозимые отхода рассыпались на проезжую часть. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги оказалось временно затруднено.

В результате ДТП никто не пострадал. На дорогу разлились горюче-смазочные материалы. Сейчас специалисты расчищают проезжую часть. Госавтоинспекторы регулируют дорожного движение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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