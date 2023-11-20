Груженный мусоровоз опрокинулся на серпантине между Геленджиком и Новороссийском
Происшествия
20.11.2023 10:44
Дорожное происшествие случилось утром 20 ноября на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Кабардинки.
Водитель груженного мусоровоза на горном серпантине не справился с управлением и опрокинул автомобиль на левый бок. Перевозимые отхода рассыпались на проезжую часть. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги оказалось временно затруднено.
В результате ДТП никто не пострадал. На дорогу разлились горюче-смазочные материалы. Сейчас специалисты расчищают проезжую часть. Госавтоинспекторы регулируют дорожного движение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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