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Грузовик опрокинулся в кювет возле железнодорожных путей в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-oprokinulsya-v-kyuvet-vozle-zheleznodorozhnyh-putej-v-novorossijske
Грузовик опрокинулся в кювет возле железнодорожных путей в Новороссийске

Дорожное происшествие случилось днем 14 ноября около улицы Краснодарской.

Водитель грузового автомобиля во время движения не справился с управлением и опрокинулся в кювет на правый бок в метре от железнодорожных путей. На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения.

Они отключили АКБ и извлекли кислородный и газовый баллоны из будки грузовика. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщил в Telegram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

Читайте также: водитель погиб в ДТП на трассе Новороссийск-Керченский пролив. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером 10 ноября.

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