Грузовик опрокинулся в кювет возле железнодорожных путей в Новороссийске

Дорожное происшествие случилось днем 14 ноября около улицы Краснодарской.

Водитель грузового автомобиля во время движения не справился с управлением и опрокинулся в кювет на правый бок в метре от железнодорожных путей. На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения.

Они отключили АКБ и извлекли кислородный и газовый баллоны из будки грузовика. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщил в Telegram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

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