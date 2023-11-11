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Водитель погиб в ДТП на трассе Новороссийск-Керченский пролив

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-v-dtp-na-trasse-novorossijsk-kerchenskij-proliv
Водитель погиб в ДТП на трассе Новороссийск-Керченский пролив
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием двух легковых автомобилей на дороге Новороссийск-Керченский пролив произошла вечером 10 ноября.

По предварительным данным, водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Soul.

В результате ДТП погиб 22-летний водитель отечественного автомобиля. Водитель и пассажир иномарки получили травмы.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЫВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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