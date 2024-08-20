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Женщина попала в больницу после наезда машины на пешеходном переходе в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-popala-v-bolnitsu-posle-naezda-mashiny-na-peshehodnom-perehode-v-adygee
Женщина попала в больницу после наезда машины на пешеходном переходе в Адыгее
Фото t.me/ugibddra

Авария произошла 19 августа около 18:00 на одном из перекрестков Майкопа.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 53-летний местный житель за рулем отечественного автомобиля наехал на 41-летнюю майкопчанку, переходившую дорогу по зебре без светофора. В результате аварии она получила травмы и была доставлена в республиканскую клиническую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

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