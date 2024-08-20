Женщина попала в больницу после наезда машины на пешеходном переходе в Адыгее

Авария произошла 19 августа около 18:00 на одном из перекрестков Майкопа.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 53-летний местный житель за рулем отечественного автомобиля наехал на 41-летнюю майкопчанку, переходившую дорогу по зебре без светофора. В результате аварии она получила травмы и была доставлена в республиканскую клиническую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Читайте также: пенсионер на иномарке сбил двух пожилых женщин на Кубани, одна из них погибла.