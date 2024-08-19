Пенсионер на иномарке сбил двух пожилых женщин на Кубани, одна из них погибла

Смертельная авария произошла 18 августа около 19:45 на улице Красной в Кропоткине.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Lexus ехал со стороны проспекта Ворошилова в сторону улицы Двойной. Он сбил двух женщин, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого перехода.

В результате ДТП 86-летняя пенсионерка погибла на месте, другая переходившая, 76-летняя женщина, пострадала. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», десять человек погибли в ДТП за выходные на дорогах Краснодарского края.