Десять человек погибли в ДТП за выходные на дорогах Краснодарского края

По данным краевого ГИБДД, на дорогах Кубани с 16 по 18 августа произошли 53 аварии, в которых 10 человек погибли и еще 62 получили ранения.

В том числе произошло 11 аварий с наездом на пешеходов, в которых двое погибли и 13 получили травмы.

Из-за несоответствия скорости произошло 7 аварий, в них 1 человек погиб и 9 пострадали.

Из-за выезда на встречку произошло 3 ДТП, в них трое погибли, еще шестеро — получили травмы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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