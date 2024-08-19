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Десять человек погибли в ДТП за выходные на дорогах Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyat-chelovek-pogibli-v-dtp-za-vyhodnye-na-dorogah-krasnodarskogo-kraya
Десять человек погибли в ДТП за выходные на дорогах Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным краевого ГИБДД, на дорогах Кубани с 16 по 18 августа произошли 53 аварии, в которых 10 человек погибли и еще 62 получили ранения.

В том числе произошло 11 аварий с наездом на пешеходов, в которых двое погибли и 13 получили травмы.

Из-за несоответствия скорости произошло 7 аварий, в них 1 человек погиб и 9 пострадали.

Из-за выезда на встречку произошло 3 ДТП, в них трое погибли, еще шестеро — получили травмы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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