Краснодарский край занял 70 место в России по аварийности на дорогах

Названы регионы — лидеры РФ по наименьшему числу ДТП с пострадавшими за первые 6 месяцев 2024 года.

Рейтинг составили на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими за первое полугодие на 100 тыс. автомобилей. В рейтинг также включили данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в авариях на 100 тыс. жителей региона.

В целом по стране за первые полгода 2024 года на 100 тыс. автомобилей приходится 95,2 аварий с пострадавшими.

Меньше всего ДТП с пострадавшими зафиксировали в Чечне, ЯНАО и на Чукотке — менее 50 на 100 тыс. машин. Самую высокую аварийность зарегистрировали на дорогах Тувы, Калмыкии и Омской области, где на 100 тыс. машин приходится от 219,4 до 265,1 аварий с пострадавшими. Это более чем в 2 раза превышает общероссийский уровень.

Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге. На Кубани количество ДТП с пострадавшими на 100 тыс. машин составило 124,1. Число пострадавших, погибших и раненых на 100 тыс. жителей составило 61,3.

Всего по данным МВД РФ, в России за первые полгода произошло 56,4 тыс. ДТП с пострадавшими. Эта цифра на 0,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Количество пострадавших в ДТП снизилось на 0,8%, а количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, сообщает РИА «Новости».

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