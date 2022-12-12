Женщина получила ожоги во время хлопка газа в двухэтажном жилом доме в Сочи

Сообщение о возгорании в квартире двухэтажного жилого дома на улице Буковой в Хостинском районе поступило в МЧС 12 декабря в 10:47.

На место прибыли пожарные расчеты. Пожар потушили до прибытия подразделений МЧС. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В результате возгорания пострадала женщина. Ее госпитализировали.

На месте ЧП работали 13 человек, привлекались 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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