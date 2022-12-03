В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший

Хлопок газа произошел 3 декабря около 5:00 на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Горького в городе Камызяке Камызякского района Астраханской области.

По данным следствия, в результате пострадал 45-летний собственник квартиры. Мужчину с ожогами лица и шеи доставили в медучреждение. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения. Предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа. По факту произошедшего проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

«Эвакуировано 114 человек, 12 из которых, в том числе один ребенок и один подросток, расположены в пункте временного размещения. Остальные размещены у родственников. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счет нашего бюджета», — написал в Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он уточнил, что в регионе создан оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего.

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