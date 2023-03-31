Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
31.03.2023 14:31
Трагедия произошла утром 31 марта на улице Домбайской, 12 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.
«По факту гибели 35-летней местной жительницы территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.
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