В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
Происшествия
23.03.2023 11:58
Инцидент произошел 22 марта в школе села Дефановка. В результате падения с высоты ученица выжила.
В соцсетях появилась информация, что 13-летняя девочка неожиданно для себя получила тройку по английскому языку в третьей четверти и сильно расстроилась. Она решила напугать всех, чтобы ее не ругали родители. Ученица поднялась на третий этаж школы и шагнула вниз.
Пострадавшую школьницу госпитализировали в местную больницу. У нее диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию об инциденте в Дефановке.
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