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В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-devochka-vyprygnula-s-tretego-etazha-shkoly-iz-za-trojki-v-chetverti
В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 22 марта в школе села Дефановка. В результате падения с высоты ученица выжила.

В соцсетях появилась информация, что 13-летняя девочка неожиданно для себя получила тройку по английскому языку в третьей четверти и сильно расстроилась. Она решила напугать всех, чтобы ее не ругали родители. Ученица поднялась на третий этаж школы и шагнула вниз.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в местную больницу. У нее диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию об инциденте в Дефановке.

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