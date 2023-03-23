В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти

Инцидент произошел 22 марта в школе села Дефановка. В результате падения с высоты ученица выжила.

В соцсетях появилась информация, что 13-летняя девочка неожиданно для себя получила тройку по английскому языку в третьей четверти и сильно расстроилась. Она решила напугать всех, чтобы ее не ругали родители. Ученица поднялась на третий этаж школы и шагнула вниз.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в местную больницу. У нее диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию об инциденте в Дефановке.

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