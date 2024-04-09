Женщина погибла во время пожара в заброшенной постройке в Усть-Лабинске

Саманная постройка на улице Базарная Площадь загорелась вечером 8 апреля.

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 20:34. На место происшествия прибыли два подразделения пожарно-спасательной части.

«Огонь распространился по всей площади домовладения — 15 кв. м — с обрушением кровли. Здание выгорело полностью. В 21:05 пожар был полностью ликвидирован. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем», — рассказал начальник ПСЧ № 105 Алексей Живенко.

В постройке в момент пожара были два человека, которые злоупотребляли алкоголем. Мужчина получил ожоги первой и второй степени, его госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ. Женщина спастись не смогла — ее тело обнаружили в ходе тушения постройки, пишет «Сельская новь».

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