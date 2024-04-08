Четыре человека пострадали после хлопка газа в Краснодарском крае

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в жилом доме на одной из улиц Курганинска.

Спасатели прибыли на место в 3:27 и установили, что частный одноэтажный дом загорелся на площади 64 кв. метров. В 3:51 пожар полностью ликвидировали. На месте работали 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В помещении горело потолочное покрытие около газового котла. Позже специалисты выяснили, что в доме произошел хлопок бытового газа из-за утечки.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Их доставили в Курганинскую ЦРБ. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет газета «Курганинские известия».

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