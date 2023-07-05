Женщина погибла во время пожара в двухэтажной жилой хозпостройке в Геленджике

Сообщение о возгорании в хозпостройке на улице Ленина в поселке Архипо-Осиповка поступило в МЧС 4 июля в 18:19.

На место выехали пожарные расчеты и установили, что горит складское помещение в двухэтажном здании. В 18:43 пожар локализовали, в 18:58 — полностью потушили. Его площадь составила 64 кв м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После ликвидации возгорания в помещении нашли тело 51-летней женщины. По предварительным данным, в хозпостройке, предназначенной для временного проживания, в момент пожара пострадавшая была с мужчиной. Он успел выбраться и не получил травм.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, во время которой установят причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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