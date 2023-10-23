Женщина погибла во время пожара в частном доме в Краснодарском крае

Трагедия произошла несколько дней назад в станице Новопокровской.

Диспетчеру 20 октября поступила информация о пожаре в одном из частных домов. Спасатели прибыли на место и потушили возгорание. В сгоревшем доме они обнаружили труп женщины. Предположительно, она была владелицей этой недвижимости.

Специалисты устанавливают причины пожара и проводят дознание, пишет «Сельская газета».

С наступлением холодов жителей Кубани просят быть внимательнее и строго соблюдать правила пожарной безопасности, используя печное отопление, а также электрические и газовые приборы.

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