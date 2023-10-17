Четыре человека погибли во время пожара в Краснодарском крае

Возгорание произошло в частном доме в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района вечером 16 октября.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 21:49. Спасатели прибыли на место через 12 минут и установили, что жилом доме произошло возгорание на площади 81 кв. метр.

В 22:04 пожар в доме локализовали, а в 22:41 полностью потушили. В ликвидации возгорания принимали участие 32 человека и 12 единиц техники.

В сгоревшем доме нашли тела четырех погибших. Причину пожара устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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