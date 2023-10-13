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Известный коуч по продажам погиб в Сочи при падении из многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izvestnyj-kouch-po-prodazham-pogib-v-sochi-pri-padenii-iz-mnogoetazhki
Известный коуч по продажам погиб в Сочи при падении из многоэтажки
Фото milovanov.pro

Несчастный случай произошел утром 11 октября в одном из жилых комплексов на Депутатской.

По данным СМИ, 37-летний мужчина выпал с одних из верхних этажей многоэтажки.

Родственники сообщили о том, что причиной падения стал острый эпилептический приступ. Мужчине стало плохо в квартире. После падения его доставили в реанимацию, где он скончался, сообщает «КП-Сочи» в Telegram.

«По факту смерти проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В соцсетях сообщили о том, что погибший — это известный коуч по продажам Алексей Милованов, воспитавший популярных преподавателей личностного роста Аяза Шабутдинова, Дмитрия Портнягинаи других онлайн-тренеров.

«…выберите свой путь и не сворачивайте с него, куда бы он вас ни вел. Знайте одно — вы на правильном пути. Как только ты обретаешь смелость не нравиться — автоматом получаешь признание. Единственное, о чем будут помнить люди — это то, что они чувствовали рядом с тобой», — говорил погибший в Сочи коуч в своих вебинарах.

Читайте также: мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре.

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