Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Трагический случай произошел утром 4 октября во дворе многоквартирного дома на улице им. Дмитрия Благоева, 31 к. 2 в микрорайоне Гидростроителей.

Очевидцы сообщили, что мужчина выпал из окна дома и упал на тротуар возле подъездов. При падении с большой высоты он получил травмы, несовместимые с жизнь.

«По факту гибели 38-летнего местного жителя следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

На месте происшествия работает следователь. Правоохранители установят все обстоятельства трагедии. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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