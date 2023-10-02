Мужчина выпал из окна дома в овраг в Сочи, потянувшись за упавшим телефоном

Несчастный случай произошел 30 сентября на улице Циолковского в Лазаревском районе курорта.

У 63-летнего мужчины упал телефон. Он потянулся за гаджетом, выпал из окна дома и скатился в овраг. При падении пострадавший получил различные травмы и не смог выбраться сам.

Спасатели эвакуировали жителя Тверской области при помощи альпинистского снаряжения и носилок до машины скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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