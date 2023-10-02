Из-за тяжелого рюкзака девушка упала со скалы в Кавказском заповеднике и погибла

Группа туристов отправилась в поход в Кавказском биосферном заповеднике 30 сентября.

Двое мужчин и одна девушка оформили пропуск на маршрут № 8а, который простирается до лагеря Холодный. Они забронировали места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе.

Переночевав, они решили отклониться от маршрута и покорить трехтысячник, расположенный на закрытой для территории. По пути к вершине горы Псеашхо Сахарный туристы решили отдохнуть. Девушка не стала снимать рюкзак и села на камень на краю тропы, из-за чего потеряла равновесие и скатилась со склона.

Туристка пролетела около 100 м — она получила ушибы и ссадины и двигаться дальше не смогла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей и соорудили над девушкой импровизированный навес.

Туристке с каждым часом становилось хуже — когда спасатели поздно ночью добрались до группы, девушка уже скончалась. Ее тело утром транспортировали в Красную Поляну.

На горном массиве Псеашхо это не первая трагедия за последние годы: рельеф сложен для подъема, вершины лишены растительности — там только скалы с резкими обрывами. Территория для посещения туристами закрыта, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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