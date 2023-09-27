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В Сочи с опорной стены высотой более 5 метров упала приезжая 37-летняя женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-opornoj-steny-vysotoj-bolee-5-metrov-upala-priezzhaya-37-letnyaya-zhenshhina
В Сочи с опорной стены высотой более 5 метров упала приезжая 37-летняя женщина
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел 27 сентября в 4:30 в Лазаревском районе.

Спасателям позвонила женщина и сообщила о том, что не может сама передвигаться. При этом звонившая не смогла объяснить спасателям, где находится. Через некоторое время пострадавшая смогла отправить свои координаты.

Выяснилось, что женщина упала с подпорной стены высотой более 5 м около федеральной трассы Джубга — Сочи в районе санатория «Морская даль». Спасатели прибыли на место, спустились к пострадавшей с помощью альпинистского снаряжения и лестницы и помогли спуститься врачам, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.

На отдых в Сочи 37-летняя женщина приехала из Удмуртии. По предварительному диагнозу, женщина получила ушиб грудной клетки и травму ноги. Пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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