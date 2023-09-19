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В Сочи пьяный мужчина упал в русло реки с трехметровой высоты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pyanyj-muzhchina-upal-v-ruslo-reki-s-trehmetrovoj-vysoty
В Сочи пьяный мужчина упал в русло реки с трехметровой высоты
Фото t.me/urpso_mchs

Несчастный случай произошел в сентябре на улице Черноморской.

В спасательный отряд МЧС из службы 112 поступило сообщение о том, что в русло реки с высоты около 3 м упал мужчина.

Спасатели прибыли на место, обнаружили пострадавшего и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину на берег. Там 54-летнего сочинца передали врачам скорой помощи.

При падении местный житель получил травму головы, ссадины и ушибы. При этом от него исходил сильный запах алкоголя, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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