В Сочи пьяный мужчина упал в русло реки с трехметровой высоты

Несчастный случай произошел в сентябре на улице Черноморской.

В спасательный отряд МЧС из службы 112 поступило сообщение о том, что в русло реки с высоты около 3 м упал мужчина.

Спасатели прибыли на место, обнаружили пострадавшего и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину на берег. Там 54-летнего сочинца передали врачам скорой помощи.

При падении местный житель получил травму головы, ссадины и ушибы. При этом от него исходил сильный запах алкоголя, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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