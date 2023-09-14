После падения в овраг в Сочи одна из пострадавших женщин скончалась

СК возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель человека.

В СМИ появилась информация о падении в овраг двух женщин, одна из которых впоследствии скончалась. По факту публикаций в следственном отделе по Центральному району Сочи провели проверку и установили, что вечером 10 сентября две женщины прогуливались по тротуару на улице Егорова. В какой-то момент они сошли с тротуара в кустарник, чтобы достать укатившийся у ребенка мяч, но внезапно упали с высоты в овраг.

Обеих женщин госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, 51-летняя женщина скончалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, расследовании продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две женщины упали в овраг в районе парка «Ривьера» в Сочи. Несчастный случай произошел 10 сентября около 19:40 напротив парка «Ривьера». Спасатели ЮРПСО выехали на место происшествия. Пострадавших женщин нашли у подножия склона в нескольких метрах от теннисных кортов на улице Чайковского. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшим. Женщин погрузили на жесткие носилки и передали бригадам скорой помощи.