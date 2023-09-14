Две женщины упали в овраг в районе парка «Ривьера» в Сочи

Несчастный случай произошел 10 сентября около 19:40 напротив парка «Ривьера».

Спасателям ЮРПСО МЧС России от оператора службы «112» поступила информация о том, что в обрыв упали две женщины, им требуется помощь. В связи с тем, что в парке «Ривьера» нет обрывов и других перепадов высот, оперативный дежурный ЮРПСО предположил, что место происшествия указано некорректно.

Для уточнения информации он перезвонил женщине-очевидцу, которая была на месте и оставила свой контактный номер. В 19:45 она указала место ЧП, в 19:50 спасатели выехали с базы на улице Пластунской и в 20:00 приехали на улицу Егорова.

Пострадавших женщин нашли у подножия склона в нескольких метрах от теннисных кортов на улице Чайковского. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшим. Женщин погрузили на жесткие носилки и передали бригадам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Очевидцы в соцсетях рассказали о причинах падения женщин. По их словам, женщины с двумя маленькими детьми гуляли по тротуару. В какой-то момент один из малышей уронил в кусты мяч. За мячом направилась его бабушка и упала. За ней пошла мать мальчика и также упала в незаметный из-за кустов обрыв.

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