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Проткнуло насквозь: спасатели пришли на помощь мужчине, который упал на арматуру во дворе дома в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/protknulo-naskvoz-spasateli-prishli-na-pomoshh-muzhchine-kotoryj-upal-na-armaturu-vo-dvore-doma-v-sochi
Проткнуло насквозь: спасатели пришли на помощь мужчине, который упал на арматуру во дворе дома в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Несчастный случай произошел днем 29 июля в одном из частных домов, где велось строительство.

Спасателям поступило сообщение о том, что 39-летний местный житель упал на металлическую арматуру и получил проникающее ранение.

На место выехали медики скорой помощи и спасатели. При помощи гидравлического инструмента специалисты перекусили металлические прутья и освободили пострадавшего. Во время спасательной операции рядом со спасателями находились врачи, они оказывали мужчине помощь.

После того, как пострадавшего освободили от металлических прутьев, его экстренно госпитализировали, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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