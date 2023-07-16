Женщина погибла в результате обстрела ВСУ центрального рынка в Шебекино Белгородской области

ВСУ 16 июля «Градами» обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино.

Под обстрелом погибла мирная жительница. Она ехала на велосипеде по тротуару в момент украинской атаки. Осколочные ранения оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась на месте.

«Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела ВСУ также поврежден фасад торгового павильона и два автомобиля.

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