Женщина погибла в результате обстрела ВСУ центрального рынка в Шебекино Белгородской области
Происшествия
16.07.2023 10:55
ВСУ 16 июля «Градами» обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино.
Под обстрелом погибла мирная жительница. Она ехала на велосипеде по тротуару в момент украинской атаки. Осколочные ранения оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась на месте.
«Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате обстрела ВСУ также поврежден фасад торгового павильона и два автомобиля.
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