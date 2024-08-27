Женщина погибла в пожаре на летней кухне в Краснодарском крае

Сообщение о пожаре на улице Мира, 19 в хуторе Фадеевском поступило в экстренные службы вечером 26 августа.

Сообщается, что пожарных вызвали соседи, заметившие задымление. Прибыв на место в 18:35, пожарные установили, что горит летняя кухня. Площадь пожара составляла 21 кв. м.

Пожар ликвидировали в 18:56, в тушении участвовали семь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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