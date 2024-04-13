Женщина погибла в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Славянском районе

Авария со смертельным исходом произошла 13 апреля около 14:54 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Славянском районе.

По предварительным данным, 48-летняя жительница Красноармейского района за рулем Nissan двигалась со стороны Темрюка в сторону Краснодара. При перестроении из крайней правой полосы она не уступила дорогу грузовому автомобилю.

От столкновения легковушку выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с большегрузом DAF, за рулем которого находился 42-летний житель Динского района. В результате аварии водитель легковушки погибла на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП., сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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