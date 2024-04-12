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Водитель фуры раздавил пожилую женщину на электросамокате в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-fury-razdavil-pozhiluyu-zhenshhinu-na-elektrosamokate-v-anape
Водитель фуры раздавил пожилую женщину на электросамокате в Анапе
Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла утром 12 апреля на трассе Новороссийск — Керчь около железнодорожного вокзала.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Scania R124GA во время движения наехал на движущийся впереди него по проезжей части электросамокат, которым управляла 56-летняя женщина.

В результате полученных травм пожилая женщина погибла на месте. Полицейские выясняют обстоятельства и причины происшествия. Известно, что женщина двигалась на электросамокате вдоль ограждения трассы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: младенец погиб в ДТП с легковушкой и тягачом в Краснодарском крае. Авария, в которой погиб двухмесячный мальчик, произошла вечером 11 апреля на трассе Краснодар — Ейск на территории Брюховецкого района.

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