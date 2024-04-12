Водитель фуры раздавил пожилую женщину на электросамокате в Анапе

Смертельная авария произошла утром 12 апреля на трассе Новороссийск — Керчь около железнодорожного вокзала.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Scania R124GA во время движения наехал на движущийся впереди него по проезжей части электросамокат, которым управляла 56-летняя женщина.

В результате полученных травм пожилая женщина погибла на месте. Полицейские выясняют обстоятельства и причины происшествия. Известно, что женщина двигалась на электросамокате вдоль ограждения трассы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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