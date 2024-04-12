Младенец погиб в ДТП с легковушкой и тягачом в Брюховецком районе

Авария, в которой погиб двухмесячный мальчик, произошла вечером 11 апреля на трассе Краснодар — Ейск на территории Брюховецкого района.

По предварительным данным, 50-летний водитель «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, в месте где это не запрещено ПДД. Там он по касательной столкнулся с тягачом «JH6» с полуприцепом. От удара легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП травмы получили пассажиры «Лады» — 22 летняя девушка и двухмесячный младенец. Он скончался в больнице, девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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