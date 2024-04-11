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Два человека погибли в массовом ДТП на встречке на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-massovom-dtp-na-vstrechke-na-kubani
Два человека погибли в массовом ДТП на встречке на Кубани
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария со смертельным исходом произошла днем 11 апреля на автодороге Выселки — Кирпильская в Усть-Лабинском районе.

Предварительно,водитель автомобиля Opel Astra после обгона выехал на обочину, а затем на полосу встречного движения. Там иномарка врезалась в Chevrolet Tahoe с прицепом. После этого оба автомобиля врезались в грузовой автомобиль Sitrak, припаркованный на обочине.

В результате ДТП погибли водитель Opel и его 46-летняя пассажирка. Также пострадали водитель и два пассажира Chevrolet. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: три человека погибли в жестком ДТП 11 апреля на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла в Кавказском районе.

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