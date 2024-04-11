Два человека погибли в массовом ДТП на встречке на Кубани

Авария со смертельным исходом произошла днем 11 апреля на автодороге Выселки — Кирпильская в Усть-Лабинском районе.

Предварительно,водитель автомобиля Opel Astra после обгона выехал на обочину, а затем на полосу встречного движения. Там иномарка врезалась в Chevrolet Tahoe с прицепом. После этого оба автомобиля врезались в грузовой автомобиль Sitrak, припаркованный на обочине.

В результате ДТП погибли водитель Opel и его 46-летняя пассажирка. Также пострадали водитель и два пассажира Chevrolet. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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